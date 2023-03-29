هبه عبوك تعلن انفصالها رسميا عن أشرف حكيمي بعد اتهامه بالاغتصاب

2023/03/29 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الممثلة الإسبانية من أصول عربية، هبة عبوك، انفصالها رسميا عن نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بعد اتهامه بالاغتصاب.وفي بيان نشرته على صفحتها الخاصة عبر إنستغرام، قالت هبة: “أشعر اليوم بواجب إعلان هذا البيان … Readmore

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