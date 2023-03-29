لمنافسة جيرانها الخليجيين.. السعودية توسع قطاع الطيران برأس مال

2023/03/29 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتمدت السعودية استراتيجية لقطاع الطيران تقوم على التوسع بشكل كبير للحصول على حصة من السوق الذي تهيمن عليه شركات ضخمة في دول خليجية أخرى، وأعلنت في هذا الإطار إطلاق شركة طيران وطنية جديدة وعن طلبية كبيرة لشراء طائرات "بوينغ".

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