2023/03/29 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تعلن عودة 30 نازحاً ايزيدياً الى سنجار المركز الخبري الوطني.

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