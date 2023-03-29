2023/03/29 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تخطت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الأربعاء ،حاجز 200 مليون دولار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبيعات البنك المركزي تتخطى 200 مليون دولار المركز الخبري الوطني.

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