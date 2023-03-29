الحد الأقصى 150 مليوناً.. شركة عراقية تحدد نسب تعويض الودائع

2023/03/29 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت الشركة العراقية لضمان الودائع، الأربعاء، نسب تعويض الودائع في المصارف الخاضعة لضمان الشركة.

وقالت الشركة في بيان، "لا تقلق على أموالك المودعة في المصارف الخاضعة لضمان الشركة العراقية لضمان الودائع، فبوجود نسب الضمان المقدمة يمكنك فتح حساب مصرفي بكل اطمئنان".

وبشأن نسب التعويض، أوضح البيان، "لغاية 25 مليوناً تكون النسبة 100%، من 25 لغاية 50 مليوناً تكون النسبة 30%، من 50 لغاية 100 مليون تكون النسبة 20%، من 100 لغاية 250 مليوناً تكون النسبة 10%، من 250 لغاية 500 مليون تكون النسبة 5%، من 500 لغاية مليار تكون النسبة 4%".

وأشار البيان، إلى أن "الحد الأقصى للتعويض 150 مليوناً، أما تحديد النسب فهو من قبل البنك المركزي العراقي".

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