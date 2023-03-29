سوريا.. تعديل وزاري يشمل 5 حقائب بينها النفط والتجارة

2023/03/29 | 11:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، مرسوماً أجرى بموجبه تعديلاً وزارياً شمل وزارات النفط والتجارة الداخلية والصناعة والشؤون الاجتماعية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن الأسد أصدر المرسوم رقم 91 للعام 2023 الذي ينص على تسمية فراس حسن قدور وزيراً للنفط والثروة المعدنية، ومحسن عبد الكريم علي وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعبد القادر جوخدار وزيراً للصناعة، ولؤي عماد الدين المنجد وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد بوسته جي وزير دولة.

وينهي المرسوم تسمية محمد فايز البرشة وزيراً للدولة.

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