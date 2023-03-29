حديث جديد من البنك المركزي بشأن سعر الصرف وإمكانية طباعة فئة 20 ألف دينار

2023/03/29 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع البنك المركزي، الأربعاء، انخفاض الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي خلال الفترة المقبلة، في حين أشار إلى قرب إصدار قرار بشأن إمكانية طبع فئة 20 ألف دينار.

وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك محمد منير، إن "حزم وإجراءات البنك المركزي العراقي أسهمت في الحد من الصعود المتواصل بسعر صرف الدولار"، متوقعاً "انخفاض الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي في الفترة المقبلة من خلال الحزم: الأولى والثانية والثالثة للبنك المركزي فضلاً عن دعم الحكومة المتواصل".

وتابع منير، أن "البنك المركزي في تحديث متواصل للإجراءات كافة، وكل خطوة يتم إطلاقها يتم الاطلاع وقياس مدى استجابتها وأثرها في السوق وماهي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وبشأن طبع فئات نقدية جديدة، ذكر منير أن "البنك المركزي يقوم بتعديل وتحديث أوراق العملة استجابة لطلبات السوق وتطوراته والحد من التزييف"، مبيناً أن "دائرة الإصدار والخزائن تعمل على دراسة إمكانية طبع فئة نقدية 20 ألف دينار، وخلال الأيام المقبلة ستتخذ القرار بطبعها أو عدم طبعها".

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