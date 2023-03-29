"دي إن أو" تبدأ إغلاق حقول نفطية في كردستان 

2023/03/29 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت شركة "دي إن أو" مشغل النفط والغاز النرويجي، الأربعاء، إنها بدأت "إغلاقاً منظماً لحقول النفط المشغلة" في كردستان، حسبما ذكرت في بيان يوم الأربعاء.

وقال بيجان مصفر رحمن، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إن أو": "من المؤسف حدوث ذلك نظراً للتأثير المحتمل لتعطل الإمدادات المستمر على أسعار النفط وفي وقت هش تمر به الأسواق المالية العالمية".

ويأتي ذلك بعد أربعة أيام من قرارها بوقف التسليم مؤقتاً إلى خط الأنابيب العراقي التركي المتجه إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء جيهان التركي عقب حكم تحكيم لصالح العراق ضد تركيا لتصديرها النفط الكردي دون موافقة بغداد.

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