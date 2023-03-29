بمشاركة 3000 عنصر عسكري وصواريخ باليستية نووية.. انطلاق تدريبات روسية جديدة

2023/03/29 | 12:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمشاركة أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

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