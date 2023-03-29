بالفيديو.. موظفو المالية ينظمون وقفة احتجاجية على عدم تسلمهم قطع الأراضي

2023/03/29 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نظم المئات من موظفي وزارة المالية، اليوم الاربعاء، تظاهرة غاضبة احتجاجا على عدم تسلمهم قطع الأراضي المخصصة لهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المئات من موظفي وزارة المالية نظموا تظاهرة غاضبة احتجاجا على عدم تسلمهم قطع الاراضي المخصصة لهم".

واضاف أن "المتظاهرين هددوا بالتصعيد في حال لم يتم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية".

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