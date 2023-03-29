روسيا تطالب أميركا بإرسال

2023/03/29 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم — متابعة

طالبت روسيا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأميركية بإرسال اخطارات الى موسكو حول عدم تعليق مشاركتها في معاهدة ستارت.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، إن «الولايات المتحدة على عكس روسيا، لم تعلق رسميا تطبيق المعاهدة من جانبها، وعليه، فهم ملزمون بالامتثال الكامل لأحكامها أي أن فشلهم في تزويدنا ببيانات معينة يوسع قائمة انتهاكات المعاهدة من قبل واشنطن، والتي تضمنت منذ فترة طويلة عناصر خطيرة للغاية».

وأضاف ريابكوف بالقول: «بعبارة أخرى، يفشل الأمريكيون بشكل صارخ في تنفيذ المعاهدة، ويحاولون نقل المسؤولية على الجانب الآخر"، مؤكدًا أن «هذا لن ينجح».

وبين نائب وزير الخارجية الروسية: «لقد التزمنا طوعا بكم الالتزامات التي حددتها هذه المعاهدة كل شيء وموقفنا لا يعتمد على ما إذا كان الأمريكيون يعطوننا بياناتهم أم لا، ولم يتغير، كما قيل للجانب الأمريكي عدة مرات وبأقصى درجات الوضوح».

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