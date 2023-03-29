اعتقال 6 متهمين بالتزوير وتهريب النفط ومشتقاته في بغداد

2023/03/29 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، اعتقال 6 متهمين بتهريب النفط ومشتقاته وضبط عجلاتهم في محافظة بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز سيطرات شرطة نفط الشهيد صادق وسويب والتاجي التابعين للواء شرطة الطاقة الثالث وبالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء انفاً تمكنت من اعتقال ستة متهمين وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة بغداد".

وأوضحت أن "نوع المخالفة هو تزوير الأوراق الرسمية الخاصة بالمنتوج المحمل".

واشارت الى أنه " تم إيداع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

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