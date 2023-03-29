في كربلاء :(١٣) مركز بورد طبي عراقي وعربي و ١٤٠٠ طبيب اختصاص

2023/03/29 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير صحة كربلاء المقدسة ان في

المحافظة الآن (13) مركز بورد طبي عربي

وعراقي في كربلاء المقدسة مرخصة من

وزارتي الصحة والتعليم العالي تمنح

شهادات معترف بها في اختصاصات الاطفال

بفرعيها والجراحة العامة

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