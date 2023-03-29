المستقلون يلاحقون الحلبوسي قضائيا بسبب تصرفاته الدكتاتورية

2023/03/29 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو المكتب السياسي لحركة امتداد

مسعد الراجحي، الأربعاء، عزم القوى

المعترضة على تمرير قانون الانتخابات

اللجوء الى الطعن امام المحكمة

الاتحادية العليا ضد رئيس البرلمان

محمد الحلبوسي.

وقال الراجحي ف

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