وزير العدل يصدر أمراً وزارياً بتعيين حملة الشهادات والأوائل

2023/03/29 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء، أمرا وزاريا بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل من مجلس الخدمة الاتحادية المشمولين بقانوني (59،67) ، والبالغ عددهم (388) موظفاً.

وذكر بيان للوزارة، أنه “تم حصول موافقة وزير العدل خالد شواني على محضر لجنة التعيينات الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل من مجلس الخدمة الاتحادية المشمولين بقانوني (59 ،67)، والبالغ عددهم (388) موظفاً”.

وأشار إلى، أن “الشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام في ضوء الأمر الوزاري المؤرخ في الـ28 من آذار الحالي”.

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