اعتقال إرهابي في الحويجة

2023/03/29 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت قوة من اللواء 61 في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إرهابيا في الحويجة جنوب غرب كركوك.

وذكر بيان للحشد، أن “قوة مشتركة من استخبارات اللواء واستخبارات الداخلية نفذت عملية اعتقال الإرهابي وفق مذكرة قبض من القضاء العراقي لتورطه بعمليات إرهابية”.

وأشارت إلى، “تسليمه للجهات المختصة وفق الإجراءات الأصولية”.

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