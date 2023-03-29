سرطان القولون يزداد بين البالغين الشباب والعلماء يجهلون السبب

2023/03/29 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت نسبة تشخيص سرطان القولون والمستقيم بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن الـ55 عامًا في الولايات المتحدة منذ التسعينيات، ورغم ذلك ما برح السبب مجهولًا.

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