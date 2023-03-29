2023/03/29 | 12:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات التنقيب في المقابر الجماعية في همدان تقدم أدلة إضافية تساهم في اثبات هذه الجرائم ضد الأيزيديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة : الانتهاء من اعمال تنقيب أكثر من 40 مقبرة جماعية لضحايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة : الانتهاء من اعمال تنقيب أكثر من 40 مقبرة جماعية لضحايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).