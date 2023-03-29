بقيمة 123 مليار دينار.. النزاهة النيابية تكشف فساداً وهدراً بالمال العام في البصرة (وثائق)

2023/03/29 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن هدر بالمال العام وشبهات فساد في بعض دوائر محافظة البصرة.

وأشارت عضو اللجنة سروة عبد الواحد في وثائق تلقت (بغداد اليوم) نسخة منها الى "هدر بالمال العام في البصرة بقيمة 123 مليار دينار".

الوثائق في الروابط ادناه:

القاطع الشمالي (https://drive.google.com/file/d/1FFBbt6eL4ahpzq9x9q59zv2eCCham-sv/view)

القاطع الجنوبي (https://drive.google.com/file/d/1eLXRnsax5j0u_6C_HYUie9J_rRHYmES5/view)

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