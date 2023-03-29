استخبارات الحشد تفكك

2023/03/29 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي /محافظة نينوى من تفكيك شبكة تتاجر بالاسلحة بين محافظتي اربيل ونينوى والقبض على افرادها الثالثة الذين يعتبرون من اخطر تجار الاسلحة في المحافظة، تمت عملية القبض في (مدينة الموصل - حي المنصور) بعد استحصال الموافقات القضائية واستدراج افرادها ، وضبط بحوزتهم اعداد من الاسلحة والعتاد بالجرم المشهود، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل كونهم يسهمون في زعزعة الأمن والاستقرار ووضع هذه الأسلحة بيد الخارجين عن القانون من عناصر الإرهاب والجريمة المنظمة

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