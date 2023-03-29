الإطاحة بـ 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في واسط والبصرة

2023/03/29 | 12:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في محافظات واسط وبغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة نوع (ترياك، والبرازوملام، ونورتريبتيلين)".

واضافت أنه "تمكنت مفازر مركزي كمرك الشلامجة والشيب من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما حبوب مخدرة نوع (ميتادون)".

وفي ذات السياق، اشارت القيادة الى أن "قوة من آمرية حدود السواحل القت القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة نوع كريستال وادوات للتعاطي"،مبينةً أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وتسليم المضبوطات الى الجهات المختصة اصوليا".

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