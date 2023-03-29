بحجة التسول.. القبض على ام وابنها بتهمة سرقة المنازل ببغداد

2023/03/29 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على امرأة وابنها الحدث لقيامهما بسرقة اموال ومصوغات ذهبية من الدور الخالية من ساكنيها بحجة التسول في العاصمة.

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