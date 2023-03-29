الحشد الشعبي يعلن تفكيك أخطر شبكات التهريب والمتاجرة بالأسلحة في نينوى

2023/03/29 | 12:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، تمكن معاونية الاستخبارات والمعلومات في الهيئة من تفكيك أخطر شبكات التهريب والمتاجرة بالأسلحة في نينوى.وذكر بيان لاعلام الحشد ورد لوكالة ايرث نيوز انه “بجهد استخباري ومتابعة دقيقة استمرت لمدة ٢٤ ساعة تمكنت مفارز المعاونية في محافظة نينوى من تفكيك شبكة تقوم بالمتاجرة بالأسلحة بين محافظتي اربيل […]

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