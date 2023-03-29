اختراق حساب نيمار على تويتر.. وتغريدات

2023/03/29 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترق حساب تويتر الخاص بنجم منتخب البرازيل وفريق باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، نيمار، الثلاثاء، واستخدم لبعث رسائل غير صحيحة، حسبما قالت المسؤولة الصحفية البرازيلية للاعب لوكالة فرانس برس.

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