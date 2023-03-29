شروق العبايجي: تمرير قانون سانت ليغو الانتخابي جرى بصورة دكتاتورية بحتة

2023/03/29 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شروق العبايجي، الامينة العامة للحركة المدنية الوطنية، اننا “ضد قانون سانت ليغو الانتخابي الذي مرره مجلس النواب مؤخرا بالرغم من معارضة اكثر من 80 نائب على القانون”، منبهة الى انه:”عندما تقمع اصوات ثمانين نائبا ويهددون بالاقالة وسحب عضويتهم … Readmore

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