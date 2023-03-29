الولايات المتحدة تتوعّد بالردّ على أي استهداف لقواعدها بالعراق وسوريا وقتما وكيفما تشاء

2023/03/29 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعّدت الولايات المتحدة الأميركية بالردّ على الهجمات المسلّحة التي تستهدف قواعدها على الأراضي العراقية والسورية وقتما وكيفما تشاء.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الاربعاء (29 آذار 2023)، حيث أكد ان … Readmore

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