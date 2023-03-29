2023/03/29 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تضبط 3 مسافرين بحوزتهم 522 بطاقة ماستر كارد معدة للتهريب في مطار البصرة

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