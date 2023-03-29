2023/03/29 | 13:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أن العراق وسلطنة عمان وضعا اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم في مجال مكافحة الفساد.وذكر بيان للنزاهة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس هيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وعُمان يضعان اللمسات الأخيرة لمذكرة التفاهم بمجال مكافحة الفساد المركز الخبري الوطني.

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