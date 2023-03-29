2023/03/29 | 13:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4bRaJLwThH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريق الحكومي للخدمات يلتقي أهالي ومسؤولي مناطق الشعب والرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفريق الحكومي للخدمات يلتقي أهالي ومسؤولي مناطق الشعب والرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).