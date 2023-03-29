بغداد.. ضبط معمل لتزييف العلامات التجارية والقبض على مالكة

2023/03/29 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- امناعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، ضبط معمل للغش الصناعي وتزييف العلامات التجارية والقبض على مالكة في العاصمة بغداد.

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