2023/03/29 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس رابطة المستثمرين، علاء الموسوي، أن المستثمرين الأجانب، يبيعون اسهمهم الان من الشركات العراقية في البورصة، للاستفادة من فرق سعر الدولار.

وقال الموسوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "حزمة الإصلاحات التي اطلقها البنك المركزي، سمحت للمستثمرين الأجانب، تحويل أموالهم بعد بيعها من الشركات المساهمة، بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا، مما يحققون أرباح تبلغ 11٪، بالإضافة الى ان تغيير سعر الصرف جعل الدينار اقوى من السابق.

وأضاف أن البورصة العراقية تشهد حاليا احجام من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين، والتوجه نحو الاستثمار في الفوركس والسلع مثل الذهب والنفط وغيرها، التي تحقق عوائد جيدة، خصوصا ان عدد من البنوك أسست منصات للتداول على اسهم الشركات العالمية، بعدما كانت ممنوعة في السنوات السابقة.

ولفت الموسوي، الى أن كميات الأسهم المعروضة حاليا في البورصة لا تناسبها كميات كبيرة من الطلب مما جعل الأسهم تواصل الهبوط.

وبين أن شركات الوساطة قامت بإنشاء منصات تداول الكتروني، وهذه ستشجع الشباب على الشراء والبيع بدون الحضور الى السوق، لافتا الى أن هبوط سعر سهم شركة بغداد الغازية يعود الى بيع احد المستثمرين الأجانب أسهمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المستثمرين: المستثمرون الأجانب يبيعون اسهمهم الان من الشركات العراقية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المستثمرين: المستثمرون الأجانب يبيعون اسهمهم الان من الشركات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).