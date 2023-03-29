السوداني يدعو للإسراع بالتسجيل على الضمان الصحي: خدمات بأسعار مدعومة 

2023/03/29 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أهمية قانون الضمان الصحي وحرص الحكومة على تنفيذه.

وذكر مكتب السوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تابع آليات التسجيل على الاستمارة الخاصة بالضمان الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة".

وأضاف البيان، أن السوداني "سجّل في الاستمارة الإلكترونية، ونُظمت هوية الضمان الصحي ولعدد من الوزراء، في خطوة لتحفيز المواطنين كافة على التسجيل في استمارة الضمان الصحي الإلكترونية".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى "أهمية قانون الضمان الصحي وحرص الحكومة على تنفيذه مع مطلع العام الحالي، وهو يندرج ضمن إصلاحات الحكومة في القطاع الصحي".

ودعا السوداني المواطنين، إلى "الإسراع بالتسجيل على الاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، الخاصة بتنفيذ قانون الضمان الصحي، الذي يهدف إلى دعم المواطن في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية في المؤسسات الطبية الحكومية، بأجنحتها العامة والخاصة وبأسعار مدعومة من قبل الدولة".

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