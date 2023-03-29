اكتشاف مياه داخل حبيبات زجاجية على سطح القمر

2023/03/29 | 13:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنّ جزيئات المياه يمكن رؤيتها تتناثر فوق سطح القمر عندما تكون الشمس مشرقة.

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