الرئيس رشيد: الدول المشاركة بمؤتمر المياه أبدت اهتماماً ملموساً بمساعدة العراق

2023/03/29 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، أن الدول المشاركة بمؤتمر المياه أبدت اهتماماً ملموساً بمساعدة العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، استقبل في قصر بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي"، مبيناً أنه "تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الأمنية، والتأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار لضمان سلامة المواطنين ودعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد".

واضاف أن "رئيس الجمهورية استعرض مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وما يشكله من أهمية كبرى في معالجة أزمة المياه العالمية وإيجاد الحلول الجذرية لها"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة والدول المشاركة أبدت اهتماما ملموسا بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية".

واشار البيان الى أنه "جرى خلال اللقاء، أيضا بحث عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وحسم هذا الملف الإنساني بتأهيل مناطقهم وإعادة إعمار البنى التحتية".

بدوره، استعرض مستشار الأمن القومي "المستجدات الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة لترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على أمن المواطنين"، مؤكداً على "أهمية تكثيف العمل الأمني والاستخباري في مراقبة الحدود وبذل الجهود للحفاظ على أمن ومصالح الشعب والبلاد".

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