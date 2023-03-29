2023/03/29 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، اعتقال 3 مسافرين بحوزتهم 522 بطاقة "ماستر كارد" مُعدة للتهريب في مطار محافظة البصرة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تمكنت من خلال تكثيف اجراءات التفتيش والتدقيق، ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم 522 بطاقة ماستر كارد الدولية، تم تعبئتها بمبالغ ماليه لغرض تهريب الاموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوون السفر اليها.

وأضافت أنه "تم تنظيم محظر ضبط اصولي واحالة المتهمين والبطاقات الى مركز شرطة مطار البصرة الدولي لعرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

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