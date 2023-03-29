2023/03/29 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بارهابي "خطير" في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعملية خاطفة، القت مفارز مديرية استخبارات وامن صلاح الدين التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع القبض على احد العناصر الارهابية الخطيرة في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب".

وأشار البيان الى أن "الإرهابي هو أحد أبرز اهداف المديرية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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