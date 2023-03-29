2023/03/29 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة غريبة للبابا فرنسيس الانتباه عبر الإنترنت مؤخرًا.وتُظهر الصّورة المتداولة على نطاقٍ واسع عبر وسائل التّواصل الاجتماعي، البابا البالغ من العمر 86 عامًا، وهو يرتدي معطفًا أبيض اللون، وطويل، ومنفوخ، وضيّق عند الخصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلالة غير معتادة.. ما حقيقة صورة البابا فرنسيس بمعطف أبيض منفوخ؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلالة غير معتادة.. ما حقيقة صورة البابا فرنسيس بمعطف أبيض منفوخ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).