قوتها توازي أكثر من 135 ألف قنبلة هيروشيما.. 9 دول تمتلك 9576 رأسا نوويا

2023/03/29 | 13:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاد عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في العالم خلال عام 2022 بتأثير من روسيا والصين خصوصا، على ما جاء في تقرير نشر، الأربعاء.

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