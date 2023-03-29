وزارة المالية: استحداث (4824) درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

2023/03/29 | 14:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن استحداث (4824) درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان ان “هذه الدرجات توزعت كالاتي:

وزارة الاعمار والاسكان / المركز / 5

محافظة صلاح الدين / الادارة المحلية / 1245

دائرة صحة الانبار / 150

وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / 9

جامعة الفرات الاوسط التقنية / 31

جامعة كربلاء المقدسة / 3

جامعة كركوك / 11

جامعة ديالى / 8

جامعة البصرة للنفط والغاز / 40

دائرة التدريب المهني / البصرة / 1

ديوان محافظة واسط / 12

الجامعة التكنولوجية / 21

المركز الوطني لادارة الموارد المائية / 13

مجلس محافظة واسط / 7

هيئة مشاريع الري والبزل / 128

المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / 1455

شركة الصناعات التعدينية / 104

شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7

صندوق الاسكان العراقي / 133

شركة ابن ماجد العامة / 348

شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / 58

مديرية زراعة كربلاء / 26

دائرة التسجيل العقاري / 10

البلديات العامة لمحافظة البصرة / 376

المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356

دائرة العيادات الطبية الشعبية / 5

الشركة العامة لتجارة الحبوب / 22

الشركة العامة للحديد والصلب / 240

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