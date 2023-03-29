وزارة المالية: استحداث (4824) درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة

اعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن استحداث (4824) درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة في بيان ان “هذه الدرجات توزعت كالاتي:
وزارة الاعمار والاسكان / المركز / 5
محافظة صلاح الدين / الادارة المحلية / 1245
دائرة صحة الانبار / 150
وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / 9
جامعة الفرات الاوسط التقنية / 31
جامعة كربلاء المقدسة / 3
جامعة كركوك / 11
جامعة ديالى / 8
جامعة البصرة للنفط والغاز / 40
دائرة التدريب المهني / البصرة / 1
ديوان محافظة واسط / 12
الجامعة التكنولوجية / 21
المركز الوطني لادارة الموارد المائية / 13
مجلس محافظة واسط / 7
هيئة مشاريع الري والبزل / 128
المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / 1455
شركة الصناعات التعدينية / 104
شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7
صندوق الاسكان العراقي / 133
شركة ابن ماجد العامة / 348
شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / 58
مديرية زراعة كربلاء / 26
دائرة التسجيل العقاري / 10
البلديات العامة لمحافظة البصرة / 376
المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356
دائرة العيادات الطبية الشعبية / 5
الشركة العامة لتجارة الحبوب / 22
الشركة العامة للحديد والصلب / 240
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