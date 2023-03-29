العمليات المشتركة تدمر وكرا للإرهابيين وتقتل عدداً منهم في كركوك

2023/03/29 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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العمليات المشتركة تدمر وكرا للإرهابيين وتقتل عدد منهم في كركوك

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