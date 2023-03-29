2023/03/29 | 14:27 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اتصال هاتفي مشترك، وزير الإعلام الكويتي ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقية يرفضان أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين الشقيقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/03/29 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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