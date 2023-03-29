عضو لجنة النزاهة النيابية سروة عبد الواحد تكشف هدر بالمال العام وشبهات فساد (وثيقة)

2023/03/29 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب وثائق صادرة عن عبد الواحد فإن “الهدر بالمال العام في عدد من مشاريع البصرة بلغ 123 مليار دينار، تتعلق بعقود شراء اليات بمشاريع في المحافظة”.

الوثائق ادناه:

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