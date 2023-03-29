رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد خلال استقباله الأعرجي: الأمم المتحدة أبدت اهتماما بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية

2023/03/29 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستعرض رئيس الجمهورية مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه وما يشكله من أهمية كبرى في معالجة أزمة المياه العالمية وإيجاد الحلول الجذرية لها، حيث أكد أن الأمم المتحدة والدول المشاركة أبدت اهتماما ملموسا بمساعدة العراق في حل المشاكل المائية”، بحسب البيان.

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