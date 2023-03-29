وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تضبط معمل لتزييف العلامات التجارية والقبض على مالكة

2023/03/29 | 14:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشارت الى انه “تم القاء القبض على مالكة وجد داخل المعمل كميات كبيرة من مادة الفوم العازل مثبت علية علامات تجارية لشركات معروفة وموثقة اصوليا ، فضلا عن كون المعمل غير مجاز رسميا وكذلك وجد داخلة اليات ومعدات تستخدم في تقليد العلامات التجارية”.

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