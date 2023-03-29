السوداني يوجه بالدقة والإسراع في التنفيذ بمشاريع بغداد والمحافظات

2023/03/29 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً لرئيس وأعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي.

وشهد الاجتماع استعراض المشاريع المنفذة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، ونسب الإنجاز فيها وسبل توفير التخصيصات المالية لها، والمقترحات الخاصة بمعالجة العقبات التي تواجه العمل.

وشدّد السيد السوداني على ضرورة إنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية، وعلى فريق العمل أن يبادر إلى حلّ مشاكل المواطنين دون انتظار التوجيهات من رئيس الوزراء.



وأشار إلى الآلية المعتمدة في اختيار المناطق التي تُقدم لها الخدمات، والتي تعتمد على مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة.

ووجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية، وفي الوقت نفسه أن تتميز الأعمال بالدقة والنزاهة، وألّا تشوبها أية شائبة فساد أو انحراف عن الأهداف الرئيسة.

يُشار إلى أن عدد المشاريع المنفذة، وقيد التنفيذ في بغداد والمحافظات، بلغ 54 مشروعاً، حصة بغداد منها 29، وفي الديوانية 10 مشاريع، وميسان 10 مشاريع أيضاً، فيما بلغ عدد المشاريع في محافظة

المثنى 5.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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