2023/03/29 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاربعاء، هوية منفذ مجزرة التحويلة شمال المحافظة، فيما أوضح أن التحقيقات الاولية اشارت لتورط النجل الاكبر للاب بالجريمة.

وقال قائممقام قضاء الخالص 20كم شمال بعقوبة عدي الخدران لـ(بغداد اليوم)، إن" التحقيقات لمعرفة هوية منفذ جريمة قتل شرطي وزوجته وابنهما في منطقة التحويلة شمال الخالص اشارت الى تورط النجل الاكبر لرب الاسر بالجريمة".

واوضح، أن" المتهم حاول ايهام العدالة بأطلاق النار على يده عقب الجريمة لكن التحقيقات توصلت الى أنه هو الفاعل الحقيقي"، مبينا انه "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه".





من جانبه أكد النائب محمد قتيبة البياتي، بأن مجزرة التحويلة بمحافظة ديالى اثارت قلق الرأي العام.





وقال البياتي لـ(بغداد اليوم)، إن" اقتحام منزل والفتك بأسرة شرطي في مجزرة مروعة في منطقة التحويلة قرب قضاء الخالص 20كم شمال بعقوبة مثيرة للقلق وتأتي في وقت حساس جدا".

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني في ديالى تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال أسرة كاملة في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة، مبينا أن مسلحين هاجموا منزلا في قرية البو عبد الله ضمن منطقة قاطع التحويلة وقتلوا الأب والأم والابن، وأصابوا الابن الآخر الذي تمكن من الفرار ويرقد حاليا في المستشفى.





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