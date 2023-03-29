بعد موجة الإستياء.. اتفاق عراقي- كويتي على رفض

2023/03/29 | 14:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، اليوم الأربعاء، رفضهما أي أعمال فنية تسيء لعلاقة البلدين.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اتصالا هاتفياً جرى بين رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد ووزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، وتم التشديد على رفضهما لكل ما من شأنه الإساءة لعلاقة البلدين الشقيقين".

واضافت انه "جرى خلال الاتصال الحديث عن بعض الأعمال الفنية والدرامية خلال شهر رمضان المبارك والتي قوبلت برفض واستياء لدى الجمهور العراقي".

وأعرب المؤيد بحسب البيان، عن شكره "لمواقف دولة الكويت في التصدي لخطاب الكراهية وكل ما من شأنه أن يعكر صفو العلاقة التاريخية بين شعبي البلدين الشقيقين".

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