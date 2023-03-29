البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 0.15٪

2023/03/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، تداولات اليوم الأربعاء، مرتفعة بنسبة 0.15٪.

وتداولات البورصة، اسهم 33 شركة، منها 9 شركات حققت أرباح و11 حققت خسائر.

وبلغت الأسهم المتداولة 421.4 مليون سهم بقيمة 687.5 مليون دينار.

وكانت اكثر الشركات تداولا من حيث الأسهم مصرف سومر التجاري ومصرف بغداد وبغداد للمشروبات الغازية.

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