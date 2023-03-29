المالية: استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود



المالية: استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود
2023/03/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، عن استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الدرجات توزعت كالآتي:

• وزارة الإعمار والإسكان / المركز / 5

• محافظة صلاح الدين / الإدارة المحلية / 1245

• دائرة صحة الأنبار /  150

• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول /  9

• جامعة الفرات الاوسط التقنية /   31

• جامعة كربلاء المقدسة   /  3

• جامعة كركوك / 11

• جامعة ديالى / 8

• جامعة البصرة للنفط والغاز /   40

• دائرة التدريب المهني / البصرة /  1

• ديوان محافظة واسط /  12

• الجامعة التكنولوجية /   21

• المركز الوطني لادارة الموارد المائية /  13

• مجلس محافظة واسط /  7

• هيئة مشاريع الري والبزل /   128

• المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء /  1455

• شركة الصناعات التعدينية /   104

• شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7

• صندوق الاسكان العراقي /   133

• شركة ابن ماجد العامة /   348

• شركة الرشيد للمقاولات الانشائية /  58

• مديرية زراعة كربلاء /   26

• دائرة التسجيل العقاري /   10

• البلديات العامة لمحافظة البصرة /  376

• المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356

• دائرة العيادات الطبية الشعبية /  5

• الشركة العامة لتجارة الحبوب /   22

• الشركة العامة للحديد والصلب /   240".  

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