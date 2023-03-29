المالية: استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود

2023/03/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، عن استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الدرجات توزعت كالآتي:

• وزارة الإعمار والإسكان / المركز / 5

• محافظة صلاح الدين / الإدارة المحلية / 1245

• دائرة صحة الأنبار / 150

• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / 9

• جامعة الفرات الاوسط التقنية / 31

• جامعة كربلاء المقدسة / 3

• جامعة كركوك / 11

• جامعة ديالى / 8

• جامعة البصرة للنفط والغاز / 40

• دائرة التدريب المهني / البصرة / 1

• ديوان محافظة واسط / 12

• الجامعة التكنولوجية / 21

• المركز الوطني لادارة الموارد المائية / 13

• مجلس محافظة واسط / 7

• هيئة مشاريع الري والبزل / 128

• المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / 1455

• شركة الصناعات التعدينية / 104

• شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7

• صندوق الاسكان العراقي / 133

• شركة ابن ماجد العامة / 348

• شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / 58

• مديرية زراعة كربلاء / 26

• دائرة التسجيل العقاري / 10

• البلديات العامة لمحافظة البصرة / 376

• المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356

• دائرة العيادات الطبية الشعبية / 5

• الشركة العامة لتجارة الحبوب / 22

• الشركة العامة للحديد والصلب / 240".

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