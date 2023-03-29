أعلنت وزارة المالية، الأربعاء، عن استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.
وقالت الوزارة في بيان، إن "هذه الدرجات توزعت كالآتي:
• وزارة الإعمار والإسكان / المركز / 5
• محافظة صلاح الدين / الإدارة المحلية / 1245
• دائرة صحة الأنبار / 150
• وزارة العدل / دائرة كتاب العدول / 9
• جامعة الفرات الاوسط التقنية / 31
• جامعة كربلاء المقدسة / 3
• جامعة كركوك / 11
• جامعة ديالى / 8
• جامعة البصرة للنفط والغاز / 40
• دائرة التدريب المهني / البصرة / 1
• ديوان محافظة واسط / 12
• الجامعة التكنولوجية / 21
• المركز الوطني لادارة الموارد المائية / 13
• مجلس محافظة واسط / 7
• هيئة مشاريع الري والبزل / 128
• المؤسسات البلدية لمحافظة كربلاء / 1455
• شركة الصناعات التعدينية / 104
• شركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية / 7
• صندوق الاسكان العراقي / 133
• شركة ابن ماجد العامة / 348
• شركة الرشيد للمقاولات الانشائية / 58
• مديرية زراعة كربلاء / 26
• دائرة التسجيل العقاري / 10
• البلديات العامة لمحافظة البصرة / 376
• المؤسسات البلدية لمحافظة ذي قار / 356
• دائرة العيادات الطبية الشعبية / 5
• الشركة العامة لتجارة الحبوب / 22
• الشركة العامة للحديد والصلب / 240".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: استحداث 4824 درجة وظيفية لتثبيت العقود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).