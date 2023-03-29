2023/03/29 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإنجاز المشاريع ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية.وذكر مكتب رئيس الوزراء الإعلامي في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “السوداني ترأس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوجه بالإسراع في إكمال المشاريع التي حققت نسب إنجاز عالية المركز الخبري الوطني.

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